موظف بمكتبة حسن كامي: قيمة الكتب بـ"المستشرق" 20 مليون جنيه



وأشار "عزيز"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن ليس كل كتب المكتبة محدد سعرها، لافتا إلى أن قيمة الكتب المحدد سعرها بالمكتبة تصل إلى 16 مليون جنيه، بينما تصل قيمة الكتب الغير مسعرة بالتقريب إلى 4 مليون جنيه.



وكشف أن حسن كامي كان يفكر في تولية نادين مراد نجلة شقيقته إدارة المكتبة، مضيفا: "الفنان الراحل كان بيقولي متخفوش أنا مأمن مستقبلكم كلكم".



قال مايكل عزيز، موظف بمكتبة حسن كامي، إنه يعمل في مكتبة المستشرق منذ 8 سنوات، مشيرا إلى أن المكتبة بها 22 ألف و600 كتاب.