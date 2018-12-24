متحدث "الكهرباء" يكشف طريقة تحايل المواطنين لتوصيل التيار للعقارات المخالفة

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها حال توصيل الكهرباء في المباني الغير مرخصة أو مخالفة للبناء الأصلي أو الارتفاعات، فيجب على الأحياء أن توافق على ترخيص الوحدة السكنية من أجل توصيل الكهرباء، وهو ما يرفضه الحي.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، أن بعد ذلك يضطر المواطن لسرقة الكهرباء للوحدات المخالفة، وتقوم شرطة الكهرباء بتحويل الواقعة للنيابة، ويضطر المواطن أن يذهب إلى المحكمة لعمل مصالحة ودفع الغرامة.



وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه يتم تقنين وضع هذا المواطن وتوصيل الكهرباء له دون تقنين الوحدة السكنية ولكن ذلك لحساب استهلاكاته، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء قامت بطرح عدادات كودية ليست باسم صاحب الوحدة ولكن بأرقام.