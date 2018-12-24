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نجلة شقيقة حسن كامي عن بيع مكتبة خالها: "ده هزار محدش يقدر يصدق"

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:35 ص
نجلة شقيقة حسن كامي عن بيع مكتبة خالها: ده هزار محدش يقدر يصدق
نادين مراد
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هدى عبدالرازق
 
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نفت نادين مراد، نجلة شقيقة الفنان الراحل حسن كامي، ما يردده المحامي عمرو رمضان، بشأن أن مكتبة المستشرق لم يكن بها كتب غالية الثمن، مشيرة إلى أن المكتبة بها كتب قيمة، مضيفة: "شوفتها بعيني".

وأشار "مراد"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أنها كانت مسئولة عن صفحة المكتبة على "الفيسبوك"، موضحة أنها كانت تصور مقتنيات المكتبة وتعرضها على الصفحة ليطلع عليها رواد الصفحة.

وعن ما يردد المحامي بشأن بيع حسن كامي المكتبة مقابل مليون جنيه، عقبت ضاحكة: "ده هزار محدش يقدر يصدقه".
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