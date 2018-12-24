تعرف على توقعات هيئة الأرصاد لطقس الإثنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلاً.





وتقل الرؤية في الصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بسبب الشبورة المائية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة 12 للصغرى 20 للعظمى، والإسكندرية 12 للصغرى و19 للعظمى، ومطروح 11 للصغرى و20 للعظمى، كاترين 3 للصغرى و17 للعظمى، وشرم الشيخ 16 للصغرى و23 للعظمى، والطور 11 للصغرى و22 للعظمى، والأقصر 9 للصغرى و23 للعظمى، وأسوان 11 للصغرى و24 للعظمى.