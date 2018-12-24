شريف إكرامي يخرج عن صمته ويكشف سبب ضياع دوري أبطال إفريقيا

اعترف شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي بصعوبة مباراة فريقه ضد جيما الاثيوبي بسبب الأجواء في إثيوبيا والنقص العددي الكبير في صفوف الفريق الأحمر.

وقال شريف إكرامي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "مباراة جيما الاثيوبي كانت صعبة وأدينا المطلوب ومباريات أصبحت صعبة خاصة في ظل الأجواء التي نواجهها خارج ملعبنا، من سوء ملاعب وأجواء مناخية مختلفة، ولكننا في النهاية الأهلي".

وأضاف إكرامي: "كنا نستهدف تسجيل هدفًا في شباك الفريق الإثيوبي، ولكن واجهتنا عدة صعوبات مثل الإصابات والنقص العددي، وبعد خسارة اللقب الإفريقي والخروج من البطولة العربية أحدثت هزة قوية في الفريق ولكنا بدأنا استعادة الثقة في مباريات الدوري".

وأردف: "وصلنا مرتين لنهائي بطولة افريقيا ولكن خسرنا اللقب وهذا ليس من طباع الأهلي.. هذا الجيل كفء ولكنه أقل فنيًا من الأجيال السابقة، ولا يصح المقارنة بين الجيل الحالي وأي فريق آخر، نحن حققنا 3 ألقاب دوري متتالية ووصلنا لنهائي دوري الأبطال مرتين".

وأتم تصريحاته: "الأهلي يحتاج دائمًا للاعبين أصحاب شخصية كبيرة ومختلفة وتستطيع تحمل المسؤولية، وأي لاعب فنيا سهل تعويضه لكن التأثير وشخصية اللاعبين صعب.. نحتاج لاعبين تتحمل الضغوط".

محمد يوسف يشكر كبار الأهلي

وجه محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي الشكر للاعبي الفريق الأحمر بعد الصعود لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الخسارة أمام جيما الاثيوبي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 بالبطولة.

وقال محمد يوسف في تصريحات لفضائية "أون سبورت": "شكرًا للاعبي الأهلي بذلوا جهدًا كبيرًا، رغم الهدف الذي سكن شباكنا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ولكنهما استطاعوا التماسك والعبور بالفريق لدور المجموعات".

وأضاف يوسف: "أشكر أيضًا اللاعبين الكبار بالفريق مثل حسام عاشور وفتحي ومعلول لانهم كانوا عندهم اصرار للتواجد مع الفريق وهذه روح لاعبي الأهلي خاصة وأن تواجدهم ونصائحهم لزملائهم امر مهم جدا في هذه المباريات الصعبة".

وواصل: "نخوض المباريات بلاعبين خبراتها الإفريقية محدودة، كما واجهنا صعوبات مثل نقص الأكسجين وأرضية الملعب، ولكن الحمد لله عملنا جيدًا واجتهدنا، ونجحنا في تحقيق هدفنا الرئيسي بالتأهل لدور المجموعات".

وأردف: "روح الفانلة الحمراء كانت مهمة في مباراة اليوم أمام جيما الاثيوبي والدفع بأزارو مع مروان محسن منحنا فاعلية هجومية وكان من الممكن ان نتستثمر الفرص التي أتيحت لنا وأن نحسم المباراة لصالحنا".

وقال يوسف: "كلنا نعمل من أجل عودة الأهلي لمكانته الطبيعية، ونتمنى أن نحافظ على هذا المستوى في نهاية الموسم وننجح في تحقيق بطولات جديدة للنادي من أجل إسعاد الجمهور".

الأهلي يتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

وخطف الأهلي بطاقة العبور لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام مضيفه جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد "أديس أبابا" بإياب دور الـ32 من البطولة.

بداية المباراة كانت هادئة من جانب كلا الفريقين، ولم تشهد الدقائق الـ10 الأولى أي هجمات خطرة حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

وظهرت أولى ملامح الخطورة لصالح الفريق الضيف عن طريق بيسمارك لكن كرته العرضية أخرجها محمد هاني إلى ركلة ركنية، مع حلول الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 14 وصلت الكرة من قدم كريم نيدفيد إلى بيسمارك إبياه لاعب جيما ليسدد كرة باتجاه مرمى الأهلي لكن شريف إكرامي أبعدها ببراعة منقذا فريقه من تلقي الهدف الأول.

وانطلق أحمد حمودي في الدقيقة 23 داخل دفاعات فريق جيما ومرر كرة عرضية لكنها لم تجد من يضعها داخل الشباك، لتضيع على الفريق الأحمر فرصة إحراز الهدف الأول.

وفي الدقيقة 37 سدد إسام محارب كرة قوية بعد جملة بينه وبين أحمد حمودي لكن كرته علت عارضة حارس الفريق الأثيوبي.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أي جديد لكنها لم تشهد أي جديد لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني قرر محمد يوسف إخراج أحمد حمودي والدفع بوليد أزارو بجوار مروان محسن في خط الهجوم، لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.

ومن أول كرة لأزارو انطلق تجاه مرمى أصحاب الأرض لكن المدافع أفسد خطورة كرته، لتصل إلى إسلام محارب الذي وضعها خارج المرمى.

وفي الدقيقة 60 مرر وليد أزارو كرة عرضية إلى مروان محسن داخل منقطة الجزاء، لكن دفاع الفريق الأثيوبي حولها إلى ضربة ركنية.

وكاد أزارو أن يحرز هدف التعادل للأهلي لكن دانييل أجايي حارس جيما تصدى لكرته الرأسية، ليضيع على الفريق الأحمر فرصة حقيقية للتهديف.

ومع حلول الدقيقة 68 سدد جيرما ميلكا كرة قوية من داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن شريف إكرامي نجح في التصدي لها، ليرد عليخ مروان محسن بتسديدة ضعيفة.

وكان من الممكن أن يحرز ديديه ليبري الهدف الثاني للفريق الأثيوبي في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها ضعيفة في يد شريف إكرامي حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 75 حرم المالي ساليف كوليبالي الأهلي من هدف مؤكد بعدما تهيأت له الكرة على حدود خط المرمى لكن تسديدته تصدى لها الحارس أجاييي.

وأهدر وليد أزارو فرصة محققة للأهلي في الدقيقة 89 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إسلام محارب لكن المهاجم المغربي أهدرها بغرابة بعدما مرت تصويبته بجوار القائم الأيسر لحارس فريق جيما.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدل ضائع لكنها مرت دون أي جديد لينتهي اللقاء بخسارة الأهلي بهدف نظيف، ويتأهل لدور المجموعات بفضل فوزه في مباراة الذهاب ببرج العرب بهدفين نظيفين.