محامي حسن كامي يفجر مفاجأة جديدة عن مكتبة الفنان الراحل



وأشار "راشد"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن "كامي" مر بأزمات مالية، وباع بعض ممتلكاته، ولم يفكر مطلقا في بيع مكتبة المستشرق، لافتا إلى أن "كامي" تلقى عرض من مواطن أمريكي لشراء المكتبة بقيمة 17 مليون دولار.



وأضاف أن علاقة الحب التي ربطت بين حسن كامي وزوجته تمنعه من بيع المكتبة، منوها بأن الفنان الراحل عدل في عقد المكتبة ليكون له الحق منفردا في التبرع بالمكتبة لجمعية خيرية تعمل في نفس المجال.



وكشف أن حسن كامي أسس مجلس أمناء لإدارة المكتبة، مضيفا أنهم ذهبوا إلى الأمير عباس حلمي من أسرة محمد علي ليكون رئيس مجلس أمناء المشروع، بالإضافة إلى أن "كامي" كان يريد تحويل فيلته الخاصة إلى دار أيتام.



وكان المحامي عمرو رمضان ادعى أن الراحل حسن كامي تنازل وباع له مكتبة المستشرق، وفيلته الخاصة مقابل مليون جنيه.

قال المستشار خالد راشد، محامي الفنان حسن كامي، إن أخر ما كان يمكن أن يفكر فيه الفنان الراحل هو بيع مكتبة المستشرق التي يمتلكها، مضيفًا أن المكتبة بالنسبة للفنان كانت ثروته الحقيقية وذكرياته مع زوجته الراحلة.