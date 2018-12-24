عمرو الليثى يُشيد بالست عزيزة عاملة على شاشة النهار

قال الإعلامى د. عمرو الليثى في مقدمة برنامج "واحد من الناس" على شاشة "النهار" إن أى قصة كفاح لازم نلقى الضوء عليها عنها ونشجع صاحبها لأنة يتحول الى نموذج إنساني يستحق كل التقدير والاحترام.

وأشار الليثى الى قصة الكفاح بطلتها عاملة قمامة واسمها عزيزة فايز عندها حوالى 60 سنة، والتى رفضت تمد إيدها بعد وفاة زوجها ورغم أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب إلا أنها تفوقت على الزمن ونجحت من خلال جمع القمامة فى تعليم أبنائها وتزويجهم.

وتابع الليثى تبدأ عملها كل يوم الساعة 5 الصبح لغاية الساعة 12 الظهر وهى لابسة البالطو الأزرق وحاطه الكاب على رأسها وفى أيدها مقشة هى كل رأسمالها فى عملها اللى بتنظف بيها الشارع، وعزيزة بتتمنى تحقق حلمها الأكبر وهو تعلم القراء والكتابة عشان تقدر تقرأ القران الكريم

وختم الليثى الفقرة برسالة أن الست عزيزة لازم تكون عزيزة على قلوبنا ومشاعرنا جميعا ولازم نقول لك شكرا على قصة كفاحك وعلى تحملك قسوة الظروف اللى وصلتك بأولادك لبر الأمان.