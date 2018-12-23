صورة أول طيار للملك عبد العزيز

نشرت دارة الملك عبد العزيز عبر حسابها على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، صورة للطيار الأمريكي جوزيف جرانت، أول طيار للملك عبد العزيز -طيب الله ثراه.



وكانت طائرة أمريكية من نوع "دي سي- 3" ، هي سبب قدوم الطيار الأمريكي للسعودية عام 1945، عندما منحها الرئيس الأمريكي فرانكلن روزفلت هدية للملك عبدالعزيز.





وأكد الطيار أن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- كان ملكًا يحب شعبه كثيرًا، ويحترمه، ويعمل من أجله، إلى جانب كونه يتسم بالشفافية التي تعد فلسفة أساسية وبسيطة؛ أوصلت المملكة إلى ما هي عليه الآن، وجعلت منه أعظم الرجال على مر العصور.