خالد عكاشة: "سيناء 2018" كانت نقلة نوعية في عملية تأمين الوطن بأكمله

Advertisements



علق العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، على القضاء على خلية إرهابية بالعريش، قائلًا:" القوات الأمنية تقوم بضرابات استباقية للجماعات الإرهابية بشكل متميز".



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن قوات الأمن أحبطت تنظيم تابع لجماعة الإخوان يخطط للقيام بأعمال إرهابية خلال فترة أعياد الميلاد، موجهًا التحية والتقدير لقوات الأمن التي كانت مستعدة لضرب خلايا الإرهاب سواء في خلية الجيزة أو العريش.



وأضاف أن الخريطة المعلوماتية لأجهزة أصبحت اليوم تعمل بكفاءة، وما حدث في سيناء خلال آخر ثلاثة أشهر من ضرب الإرهاب، ما هو إلا نتيجة ما قامت به القوات المسلحة في عملية "سيناء 2018"



ولفت إلى أن القوات المسلحة أصبحت لا تتفاجأ بالعمليات الإرهابية وأصبحت تهاجم الجماعات الإرهابية قبل تنفيذ أي عمليات إرهابية، لافتًا إلى أن "سيناء 2018" كانت نقلة نوعية في عملية تأمين الوطن بأكمله.



وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستأمن كافة الأماكن الاستراتيجية حتى تمر فترة الأعياد بسلام.



وشدد على ضرورة أن يقوم المواطنين بتسهيل حركة الأمن بقدر المستطاع خاصة في فترة الأعياد، لافتًا إلى أن المواطن عليه أن يلتزم بتعليمات المرور بكل دقة لضمان التأمين وسيولة الحركة.



وأوضح أن المواطن عليه أن يبادر بإبلاغ الشرطة، حال مشاهدته لأي شيء غير اعتيادي قرب أي ارتكاز أمني أو قرب أي مكان سيشهد احتفال بأعياد الميلاد.



وتمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.



بمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضعة ساعات والذى أسفر عن مقتل (8) من العناصر الإرهابية ومحاولة مجموعة آخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الهروب وفى تبادل لإطلاق النيران لقيت تلك المجموعة وعددهم (6) عناصر إرهابية حتفهم وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.



