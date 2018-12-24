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"الغضبان" يزف بشرى سارة لأهالي بورسعيد

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 05:08 ص
الغضبان يزف بشرى سارة لأهالي بورسعيد
اللواء عادل الغضبان
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داليا الحسين
 
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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتجهيز المحافظة لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة، ولتحقيق ذلك لا بد من تطوير شوارع المحافظة والمساكن والتجارة تتحول من عشوائية إلى منظمة.

وأضاف "الغضبان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه تم إنشاء سوق للأسماك الأفضل في الشرق الأوسط، معلقًا: "الرئيس السيسي كان يتابع عملية الإنشاء لحظة بلحظة، وخلال أيام قليلة سيتم افتتاحه".

وتابع: "سوق السمك سيشمل تجار الجملة والتجزئة من محافظة بورسعيد وخارجها"، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء السوق تقديم خدمات مميزة للمواطن والسيطرة على الأسعار.
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