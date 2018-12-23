استشاري نفسي: هناك 3.5 حالة طلاق كل دقيقة في مصر

Advertisements

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مصر يحدث بها 3.5 حالة طلاق في الدقيقة، كاشفًا عن أسباب انتشار الطلاق في مصر، ومنها الإنحدار الثقافي في مصر وانتشار للمخدرات وإنتشار الإعلام الغير هادف، وانتشار جروبات الفضفضة النسائية حول المشاكل الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، ودخول غير المؤهلين علميًا وتعليميًا لإعطاء توجيهات بالطلاق لأصحاب المشكلة.



وأضاف "فرويز"، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المرأة في السابق منذ 60 عامًا كانت خاضعة للزوج وتقبل بدخول زوجة ثانية وثالثة عليها بنفس المنزل، معقبًا: "جدي كان متزوج 4 سيدات"، بينما منذ خروج أغنية "البنت زي الولد"، ومقارنة الزوجة نفسها بزوجها، وحديثها عن أنها مثلها مثله وأنها ند له في الدخل والعمل والخلاف حول من يتولى السلطة داخل الأسرة، كان ذلك من أسباب انتشار الطلاق.



ونوه، إلى أن من بين أسباب الطلاق تدخل الحموات في مشاكل الأزواج، إلى جانب سوء اختيار شريك الحياة.

