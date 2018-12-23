سعر الريال السعودي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الأحد 23/12/2018

استقر سعر صرف الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء في نهاية التعاملات اليوم الأحد، وهي الحالة التي يعيش بها سعر الريال السعودي منذ فترة طويلة خاصة منذ انتهاء موسم عمرة المولد النبوي التى أدت إلى تراجع الطلب على الريال السعودى.





وشهدت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك، في البنوك الحكومية والخاصة، ليسجل الريال السعودي سعر 4.75 جنيه للشراء، 4.78 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة والسوق السوداء ، ومن خلال التقرير الأتي نتعرف على أسعار صرف الريال السعودى في البنوك الهامة بحسب أخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري.





وجاء سعر الريال السعودى وأعلى سعر وأقل سعر للريال على النحو التالي:





سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى بنك مصر

4.75 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع





واستقر سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزى خلال التعاملات اليوم الأحد، حيث سجل سعر الريال السعودى نحو 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر للدولار في البنوك بعد اتش اس بي سي.





سعر الريال السعودى اليوم مصر في السوق السوداء





واصل سعر الريال السعودى استقراره في البنوك والسوق السوداء على حد السواء خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4.70 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودى في البنوك نحو 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.





ويتحرك سعر الريال السعودي في السوق المصري بحجم الطلب على الريال السعودي ليرتفع مع اقتراب مواسم العمرة التى تشهد اقبال وارتفاعه الأكبر يتواكب مع موسم الحج، ويستقر في باقي شهور السنة.



