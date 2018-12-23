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‏تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 "مُكرر" من الكونفدرالية الإفريقية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:34 م
‏تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 مُكرر من الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك والقطن التشادي
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منى العوضي
 
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اكتمل مساء اليوم الأحد، عقد الفرق المتأهلة إلى دور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الأفريقية".


الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 "مُكرر" من الكونفدرالية الإفريقية

 

وتأهل فريق الزمالك إلى دور 32 من البطولة الأفريقية بعد تخطي كوتون تشاد بنتيجة مجموع اللقائين 7-2 فيما كان النادي المصري مفاجئة المرحلة السابقة حيث فشل في التأهل بعد الخسارة من ساليتاس بهدفين نظيفين.

 

ونجحت تلك الفرق العربية في الصعود لدور 32؛ "الزمالك والرجاء والصفاقسي ونصر حسين وحسينية أغادير والنجم الساحلي".

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن يوم 28 ديسمبر الجاري موعدا لسحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ودور 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

 

ونرصد لكم الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية:

 

- الزمالك المصري

 

- الرجاء البيضاوي المغرب

 

- بيترو أتلتيكو الأنجولي

 

- كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

 

- كمبالا سيتي الأوغندي

 

-أشانتي كوتوكو الغاني

 

- سان بيدرو الإيفواري

 

- ساليتاس البوركيني

 

- نصر حسين داي الجزائري

 

- الصفاقسي التونسي

 

- نيو دوالا سالرز الكاميروني

 

- إينوجو رينجرز النيجيري

 

- حسينية أغادير المغربي

 

- النجم الساحلي التونسي

 

- موكورا سبور الروندي

 

‏تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 "مُكرر" من الكونفدرالية الإفريقية
المزيد عن: رياضة دور الـ32 المصري الكونفيدرالية الافريقية الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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