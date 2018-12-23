عمرو أديب عن المجمعات الصناعية: "تسلم إيد اللي بنى"



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "شىء مبهج، وعمل جبار"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي سيفتتح تلك المناطق الصناعية قريبًا، مضيفا: "تسلم إيد اللي بنى، ودي مبادرة جبارة من الدولة المصرية".



وأضاف: "كنا بنعيط على 1000 مصنع مقفول.. عندنا أكتر من 4 آلاف مصنع"، متسائلا: "مصر دولة تبني 4 آلاف مصنع، هل سنحتاج شىء آخر؟"، مؤكدا أن تلك المصانع تصنع الأمل في نفوس المصريين، منوهًا بأنه لا يمكن أن يتحدث الصعيد مرة أخرى أنه مهمل صناعيًا.



عرض الإعلامي عمرو أديب، تقرير مصور بعنوان "شباب الصناعة شباب العمل" يرصد تفاصيل الـ13 منطقة صناعية في مصر، وما تحتويه من فرص استثمارية.