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عمرو أديب عن المجمعات الصناعية: "تسلم إيد اللي بنى"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:33 م
عمرو أديب عن المجمعات الصناعية: تسلم إيد اللي بنى
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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عرض الإعلامي عمرو أديب، تقرير مصور بعنوان "شباب الصناعة شباب العمل" يرصد تفاصيل الـ13 منطقة صناعية في مصر، وما تحتويه من فرص استثمارية.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "شىء مبهج، وعمل جبار"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي سيفتتح تلك المناطق الصناعية قريبًا، مضيفا: "تسلم إيد اللي بنى، ودي مبادرة جبارة من الدولة المصرية".

وأضاف: "كنا بنعيط على 1000 مصنع مقفول.. عندنا أكتر من 4 آلاف مصنع"، متسائلا: "مصر دولة تبني 4 آلاف مصنع، هل سنحتاج شىء آخر؟"، مؤكدا أن تلك المصانع تصنع الأمل في نفوس المصريين، منوهًا بأنه لا يمكن أن يتحدث الصعيد مرة أخرى أنه مهمل صناعيًا.
المزيد عن: مناطق صناعية قناة ام بي سي مصر عمرو أديب توك شو برنامج الحكاية الرئيس عبدالفتاح السيسي
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