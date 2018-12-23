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الشرطة البريطانية تعثر على حطام طائرة بدون طيار قرب مطار جاتويك

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:28 م
الشرطة البريطانية تعثر على حطام طائرة بدون طيار قرب مطار جاتويك
الشرطة البريطانية
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وكالات
 
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عثرت الشرطة البريطانية على حطام طائرة مسيرة بدون طيار( درون)، بالقرب من مطار جاتويك البريطاني.

 

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الليلة، أن الكشف عن حطام الطائرة المسيرة يأتي بعد قيام الشرطة البريطانية في وقت سابق، بالإفراج عن شخصين (رجل وامرأة) دون توجيه أية اتهامات لهما، كانا قد اعتقلا على خلفية حادث تحليق طائرات بدون طيار بالقرب من مطار جاتويك.

 

على صعيد متصل، حذر وزير الداخلية البريطاني بن والاس، من أن تنظيم القاعدة الإرهابي يخطط في الوقت الراهن لارتكاب أعمال وحشية ضد المطارات وطائرات الركاب.

 

وكان مطار جاتويك قد رصد جائزة قدرها 50 ألف جنيه استرليني لكل من يقدم معلومات يمكن أن تؤدى إلى اتهام أو القبض على الأشخاص المسئولين عن تحليق الطائرات بدون طيار بالقرب منه؛ والذي أدى إلى اضطراب حركة الطيران في المطار لمدة يومين، مما أضر بنحو 150 ألف راكب وذلك قبيل عودة حركة الطيران إلى طبيعتها مؤخرا.

المزيد عن: مطار جاتويك طائرة بدون طيار بريطانيا الشرطة البريطانية
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