فاروق المقرحي: الأمن الوطني استعاد مكانته وثقة المواطن

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علق اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على القضاء على خلية إرهابية بالعريش اليوم، قائلًا: "الأمن الوطني استعاد مكانته وثقة المواطن، ولذلك هناك حملات استباقية للقضاء على الجماعات الإرهابية".



وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأحد، أن الجماعات الإرهابية كانت تسعى لاستهداف الأعياد الخاصة بالأقباط بالعمليات الإرهابية، لتعكير صفو البلاد وإحداث فرقعة إعلامية، خاصة أن الأمن قارب على القضاء عليهم في سيناء.



ولفت إلى أن هناك عملًا مشتركًا بين القوات المسلحة والشرطة بمعاونة رجال القبائل في سيناء لتحقيق الأمن والاستقرار، مضيفًا أن القوات الأمنية قامت اليوم بمحاصرة بؤرة إرهابية كانت تخطط للقيام بعدد من العمليات الإرهابية بالتزامن مع أعياد عيد الميلاد، لكن قوات الأمن قامت بمداهمة هذه الخلية وتبادلت معهم إطلاق النار، وقضت على البعض منهم.



وأشار إلى أن هذه العملية تدل على أن قوات الشرطة في حالة يقظة للقضاء على الإرهاب، خاصة بالتزامن مع أعياد الأقباط.



وتمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.



وبمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضعة ساعات والذى أسفر عن مقتل (8) من العناصر الإرهابية ومحاولة مجموعة آخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الهروب وفى تبادل لإطلاق النيران لقيت تلك المجموعة وعددهم (6) عناصر إرهابية حتفهم وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.



