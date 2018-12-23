9 نجوم قادهم "التجاهل" إلى التألق في الملاعب الأوروبية.. محمد صلاح في الصدارة

يواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني تألقه مع الريدز للموسم الثاني على التوالي، حيث يتصدر فريقه جدول البريميرليج برصيد 48 نقطة بالإضافة لفوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا من ال BBC وأيضًا اقترابه من التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

أثبت صلاح أنه ليس من الضروري أن يتألق اللاعب في بداية مشواره مع الأندية الكبيرة بل عليه السعي لإثبات جدارته وإحراج الأندية الكبيرة وإثبات خطأ وجهة نظرهم فيه، حيث أن هناك العديد من النجوم المحليين السابقين والنجوم العالميين في الوقت الحالي أثبتوا هذه النظرية وتألقوا بعدها وأصبحوا محط أنظار أندية العالم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 9 نجوم رفضتهم أندية كبيرة وواصلوا تألقهم مع أندية أخرى:

* نجوم حاليين:

- محمد صلاح :

محمد صلاح نجم ليفربول وأفضل لاعب في إنجلترا وهداف الدوري الموسم الماضي رفضه الزمالك محمد منذ عدة سنوات، حيث رأى ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها أن صلاح بطيء وأنه لا يصلح للفريق لينتقل من المقاولون إلى بازل السويسري ثم تشيلسي الإنجليزي الذي شهد تراجعه مرة أخرى تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو ثم تألق بعد ذلك في فيورنتينا الإيطالي ثم روما ثم ليفربول المستقر معه حاليًا.

- روبرت ليفاندوفيسكي :

تم رفص روبرت ليفاندوفيسكي نجم منتخب بولندا وبايرن ميونيخ الحالي من بلاكبرن في 2010 عندما كان سام ألارديس مديرًا فنيًا للفريق لكنه تألق تحت قيادة أيدي يورجن كلوب عندما كان في بروسيا دورتموند وأصبح هداف الفريق برصيد 103 هدف بقميص أسود الفيستيفاليا منهم رباعيته الشهيرة في شباك ريال مدريد.

- ماركو ريوس :

لم ترغب العديد من الأندية ضم ريوس عندما كان لاعبًا في صفوف مونشنجلادباخ، ولكن بعد انضمامه لبروسيا دورتموند تحت قيادة كلوب جذب أنظار كبار أندية أوروبا. ولولا مشاكله المتكررة مع الإصابات، لكان لريوس شأنًا آخر في الكرة الأوروبية في السنوات الماضية لكن سوء حظه منعه من ذلك.

- إيكاي جندوجان :

بزغ نجم جندوجان مع بروسيا دورتموند عندما كان يورجن كلوب مديرًا فنيًّا للفريق وتم اعتباره واحد من أفضل النجوم في مركزه ولكنه تعرض لإصابات عديدة عطلت مسيرته، لينضم في النهاية لمانشستر سيتي واستعاد تألقه تحت قيادة بيب جوارديولا.

- ماتيس هوميلس :

كان هوميلز محترفاً في بايرن ميونيخ ولكنه لم يقدم أفضل ما لديه مع الفريق البافاري فانتقل لبروسيا دورتموند وتألق معه لمدة سبعة مواسم تحت قيادة يورجن كلوب قبل أن يعود مرة آخرى لبايرن ميونيخ وأصبح أحد نجوم خط دفاع البافاري.

* نجوم سابقين :

- جون أوتاكا :

حضر أوتاكا إلى الزمالك وخاض التدريبات للاختبار عام 1998 وبعد أسبوعين من الاختبارات قرر رود كرول المدير الفني للزمالك وقتها عدم التعاقد معه وقال إنه لا يصلح، لينتقل أوتاكا بعد ذلك إلى المريخ ثم المقاولون العرب وبعدها إلى الإسماعيلي الذي عاش معه أفضل فترات تألقه في مصر. كما تألق أوتاكا بعد ذلك مع بورتسموث الإنجليزي ولعب لأندية فرنسية مثل مونبلييه ورين ولنس.

- نوانكو كانو :

تألق المهاجم النيجيري نوانكو كانو والذي كان يبلغ من العمر 17 عاما في بداية التسعينات من القرن الماضي وبدأت مجلة الزمالك الرسمية التحدث عنه وأكدت أنه سيكون مفاجأة الموسم، لكن بعد فترة صرف الزمالك النظر عن التعاقد معه لينتقل بعدها إلى أياكس الهولندي ومنه إلى إنتر ميلان الإيطالي ثم آرسنال الإنجليزي وأصبح بعدها أحد أهم نجوم المنتخب النيجيري.

- عبد القادر كيتا:

تم عرض كيتا خلال فترة تولي الألماني أوتو فيستر تدريب الزمالك وكان يلعب حينها في أفريكا سبور ورفض أوتوفيستر التعاقد معه ليتألق مع كوت ديفوار ويرتفع مستواه حتى احترف في ليون الفرنسي الذي حصد معه الدوري والكأس في موسم 2007-2008.

- بابا نجيدا :

كان بابا نجيدا قريبا من ارتداء قميص الزمالك والمعلق الراحل حمادة إمام ونجم الزمالك السابق كان طرفا هاما في هذه الصفقة، حيث كان يعلق على مباراة افتتاح دورة الألعاب الإفريقية 1991 بين مصر ونيجيريا التي خسرها الفراعنة بهدفين من توقيع إيمانويل أمونيكي وبابا نجيدا لكن بعد أسبوعين فقط قرر النادي الزمالك التعاقد مع أمونيكي وعدم استكمال إجراءات ضم بابا نجيدا لينتقل بعدها إلى أياكس أمستردام الهولندي.