عمرو أديب عن المناطق الصناعية: "البطالة بتتآكل.. ولازم تفخروا يا مصريين"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كل منطقة صناعية في مصر بها أكثر من 300 مصنع، معلنا أنه سيعرض قصة الـ13 منطقة صناعية في مصر على مدار 13 يومًا.



وأضاف أنه عندما قرر أن يذيع ملخصًا عن المناطق الصناعية، كان مدته ربع ساعة، متابعا: "البطالة بتتآكل في مصر، وبنشغل شبابنا"، مشددا على ضرورة أن يبحث الشباب عن الفرص التي توفرها الدولة لهم.



وتابع: "المصريين لازم يفخروا ببلدهم.. مصر بلد بها أمل كبير، ومفيش محافظة في مصر مفيهاش شغل.. أينما كنت في مصر عندك فرصة عمل حلال".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر بها 13 منطقة صناعية في 13 محافظة تضم 4500 مصنع، مشيرًا إلى أن مصر الدولة النامية تقدم لشبابها المصنع "تسليم مفتاح".