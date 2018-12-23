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بحضور وزير الثقافة عرض فيلم تسجيلي في حفل مئوية الراحل أنور السادات بالأوبرا (صور)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:10 م
بحضور وزير الثقافة عرض فيلم تسجيلي في حفل مئوية الراحل أنور السادات بالأوبرا (صور)
السادات
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سعد نبيل تصوير بلال احمد
 
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انطلقت مساء اليوم حفل الذكرى المئوية للرئيس الراحل أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وذلك غلى خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور سعيد المصري رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من الشخصيات العامة.

 

وبدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن حياة الراحل أنور السادات، تضمن ابرز خطاباته العسكرية، عقب ذلك قدمت مختارات من أشهر الأعمال الوطنية، بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، منها "موسيقى أيام السادات، والسادس من أكتوبر، وسمينا وعدينا، وحبايب مصر، دولا مين، عبرنا الهزيمة، لفى البلاد، النجمة مالت ع القمر، على الربابة، عاش اللى قال".

 

بالإضافة الى "صباح الخير يا سينا، رايحين شايلين فى ايدنا سلاح، أم البطل، المصريين أهم، حسب الميعاد، اهو كدة، بالسلام واوبريت الارض الطيبة.. أداء رحاب مطاوع، مى حسن، محمد حسن، سارة زكى، محمد متولى، اميرة احمد، غادة ادم، ياسر سليمان وحسناء".

 

يشار إلى أن الحفل يقام بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى على مدار يومين متتالين اليوم الأحد، ٢٣ ديسمبر، وغدا الاثنين بإقامة مؤتمر اليوم الواحد بالمجلس الأعلى للثقافة ويحمل عنوان "السادات بطل الحرب والسلام" ويتضمن عددًا من الجلسات التى تتواصل حتى المساء وتبدأ بكلمات لكل من وزير الثقافة ، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وأسرة السادات.

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