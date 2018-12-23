ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من إسماعيل مطر بعد عودته للمنتخب الإماراتي

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 09:07 م
أول تعليق من إسماعيل مطر بعد عودته للمنتخب الإماراتي
اسماعيل مطر
طباعة
Advertisements
 
Advertisements

كشف قائد منتخب الإمارات إسماعيل مطر عن جاهزيته للتألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مؤكداً أنه تعافى من الإصابة وأصبح رهن إشارة الجهاز الفني للمنتخب،

 

أول تعليق من إسماعيل مطر بعد عودته للمنتخب الإماراتي


وأعرب مطر عن سعادته الكبيرة بوجود اسمه ضمن القائمة النهائية للأبيض، آملاً ان يتمكن من تقديم الإضافة الفنية المطلوبة وأن يسهم مع زملائه في تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية.

 

وقال مطر في حديثه أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب يتمتعون بالخبرة الدولية اللازمة من خلال مشاركة معظم عناصره في عدد من البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها السنية، إضافة إلى مشاركاتهم مع أنديتهم في المسابقات القارية، كما أشاد إسماعيل باللاعبين الشباب الذين فرضوا أنفسهم بقوة بعد أن تألقوا بصورة لافتة خلال الفترة السابقة، وهو ما أهلهم لنيل شرف تمثيل المنتخب في هذا المحفل القاري المهم، متمنياً أن يوفق الجميع في تقديم مستوى يؤكد التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم الإماراتية في الوقت الراهن.

 

ودعا مطر الجماهير إلى مساندة المنتخب في الملاعب ليستفيد من عاملي الأرض والجمهور، معتبراً دعم الأنصار عاملاً مهماً يجب أن يكون في صالح "الأبيض" وهو يؤدي المباريات على أرضه، متوقعاً أن تحقق مباريات المنتخب نسبة عالية من الحضور الجماهيري، أسوة بما حدث في بطولة كأس العالم للأندية التي وجد فيها العين مساندة جماهيرية غير مسبوقة.

 

وقال: "جماهير وعشاق كرة القدم الإماراتية سيكونون في الموعد إن شاء الله، وسنراهم يملؤون المدرجات ويشجعون منتخبنا بقوة، هذا ما ننتظره منهم، ونحن على ثقة أنهم لن يخذلونا، الجميع الآن يضع المنتخب على قمة أولوياته، نحن كلاعبين تعاهدنا على الأداء بقوة من أجل تحقيق الهدف وأعتقد أن الجماهير التي تحلم بانجاز جديد للرياضة الإماراتية ستكون حريصة على المساهمة بدورها في هذا الأمر".

المزيد عن: منتخب الامارات كاس اسيا 2019 رياضة اول تعليق الامارات الاخبار الرياضية اسماعيل مطر اخبار الرياضة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
2
x
17:00
1
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
1
x
19:30
1
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
18:00
6
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
1
x
15:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
0
x
16:00
0
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
2
x
16:00
0
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
1
x
18:00
0
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
1
x
15:00
0
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
1
x
17:00
0
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
x
18:00
0
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
0
x
19:00
0
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
0
x
19:00
0
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
2
x
13:00
1
هويسكا
ليجانيس
1
x
17:15
1
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
2
x
16:30
3
فولفسبورج
هوفنهايم
1
x
19:00
1
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
1
x
18:00
0
أميان