كشف قائد منتخب الإمارات إسماعيل مطر عن جاهزيته للتألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مؤكداً أنه تعافى من الإصابة وأصبح رهن إشارة الجهاز الفني للمنتخب،

أول تعليق من إسماعيل مطر بعد عودته للمنتخب الإماراتي





وأعرب مطر عن سعادته الكبيرة بوجود اسمه ضمن القائمة النهائية للأبيض، آملاً ان يتمكن من تقديم الإضافة الفنية المطلوبة وأن يسهم مع زملائه في تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية.

وقال مطر في حديثه أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب يتمتعون بالخبرة الدولية اللازمة من خلال مشاركة معظم عناصره في عدد من البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها السنية، إضافة إلى مشاركاتهم مع أنديتهم في المسابقات القارية، كما أشاد إسماعيل باللاعبين الشباب الذين فرضوا أنفسهم بقوة بعد أن تألقوا بصورة لافتة خلال الفترة السابقة، وهو ما أهلهم لنيل شرف تمثيل المنتخب في هذا المحفل القاري المهم، متمنياً أن يوفق الجميع في تقديم مستوى يؤكد التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم الإماراتية في الوقت الراهن.

ودعا مطر الجماهير إلى مساندة المنتخب في الملاعب ليستفيد من عاملي الأرض والجمهور، معتبراً دعم الأنصار عاملاً مهماً يجب أن يكون في صالح "الأبيض" وهو يؤدي المباريات على أرضه، متوقعاً أن تحقق مباريات المنتخب نسبة عالية من الحضور الجماهيري، أسوة بما حدث في بطولة كأس العالم للأندية التي وجد فيها العين مساندة جماهيرية غير مسبوقة.

وقال: "جماهير وعشاق كرة القدم الإماراتية سيكونون في الموعد إن شاء الله، وسنراهم يملؤون المدرجات ويشجعون منتخبنا بقوة، هذا ما ننتظره منهم، ونحن على ثقة أنهم لن يخذلونا، الجميع الآن يضع المنتخب على قمة أولوياته، نحن كلاعبين تعاهدنا على الأداء بقوة من أجل تحقيق الهدف وأعتقد أن الجماهير التي تحلم بانجاز جديد للرياضة الإماراتية ستكون حريصة على المساهمة بدورها في هذا الأمر".