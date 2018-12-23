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"شرم الشيخ السينمائي" يستقر على لجنة المشاهدة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:59 م
شرم الشيخ السينمائي يستقر على لجنة المشاهدة
"شرم الشيخ السينمائي" يستقر على لجنة المشاهدة
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الفجر الفني
 
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أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية المقرر انعقاده في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ، برئاسة المخرج د.مجدي أحمد على، عن اختيار لجنة مشاهدة الأفلام والتي تتكون من النقاد صفاء الليثي، خالد عبد العزيز، وفاء السعيد، محمد طارق، ورامي متولي، حيث حرصت لجنة المشاهدة عقب تكوينها على تكثيف اجتماعاتها لتحديد الأفلام التي ستشارك في عروضها المختلفة خلال الدورة المقبلة. 

وأكدت إدارة المهرجان أن اختيار أعضاء لجنة المشاهدة جاء مراعاة للتنوع من حيث انتمائهم لأجيال ومدارس نقدية مختلفة، بالإضافة إلى اهتمام أعضاء اللجنة بالسينما الأسيوية خاصة أن كل الأفلام التي ستتنافس أو تعرض خلال دورة المهرجان بعام 2019 هي أفلام تنتمي إلى قارة أسيا. 

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون التي يرأسها الكاتب الصحفي جمال زايدة، وهى مؤسسة أهلية لا تهدف للربح، أسسها المخرج الكبير الراحل محمد كامل القليوبي، و المخرج الكبير داود عبد السيد، والناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، والناقدة د.ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكرى والناقدة ماجدة موريس، حيث تم إطلاق أربع دورات لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية ثم أطلقت مهرجان شرم الشيخ السينمائي.
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