"شرم الشيخ السينمائي" يستقر على لجنة المشاهدة

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية المقرر انعقاده في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ، برئاسة المخرج د.مجدي أحمد على، عن اختيار لجنة مشاهدة الأفلام والتي تتكون من النقاد صفاء الليثي، خالد عبد العزيز، وفاء السعيد، محمد طارق، ورامي متولي، حيث حرصت لجنة المشاهدة عقب تكوينها على تكثيف اجتماعاتها لتحديد الأفلام التي ستشارك في عروضها المختلفة خلال الدورة المقبلة.





وأكدت إدارة المهرجان أن اختيار أعضاء لجنة المشاهدة جاء مراعاة للتنوع من حيث انتمائهم لأجيال ومدارس نقدية مختلفة، بالإضافة إلى اهتمام أعضاء اللجنة بالسينما الأسيوية خاصة أن كل الأفلام التي ستتنافس أو تعرض خلال دورة المهرجان بعام 2019 هي أفلام تنتمي إلى قارة أسيا.



