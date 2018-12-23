"أنا مافيا" جديد محمد رمضان..تعرف علو التفاصيل

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحدث كليباته بعنوان "أنا مافيا".

وحمس "رمضان" جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر صورة جديدة من كواليس الكليب.

يأتي ذلك بعد نجاح تجاربه الغنائية السابقة، والتي كان آخرها كليب "أنا الملك".