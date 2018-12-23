علاء ميهوب يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي بسبب بيراميدز

كشف علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي موقفه من العمل في نادي بيراميدز بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.





وقال ميهوب إنه لا يمتلك أي عروض للعمل في نادي بيراميدز، نافياً أن تكون استقالته من الأهلي لهذا السبب.





وأوضح ميهوب أنه لن يرفض العمل في بيراميدز إذا تلقيت عرضًا، بعيداً عن انتمائه للنادي الأهلي، مشيراً إلى أن الأول مثله مثل أي نادي في مصر".





وكان علاء ميهوب قد تقدم باستقالته من منصبه بالنادي الأهلي على خلفية التعديلات الجديدة التي أقرها محمود الخطيب، رئيس النادي في قطاع الكرة.





عاجل.. علاء ميهوب يفجر مفاجأة نارية بشأن استقالته من الأهلي ورد "الخطيب"

أكد علاء ميهوب نجم النادي الاهلي السابق، أنه تقدم باستقالته من النادي الاهلي قبل ان يعاتبه محمود الخطيب. وسرد ميهوب فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد تفاصيل ماحدث قائلا : "شخص شيطاني" اقترح ان يتم دمج اللجنه الفنية مع لجنة التعاقدات ويرئسها محمد فضل ومعه علاء ميهوب. واردف : ثم اقترح انضمامي لقطاع الناشئين مع فتحي مبروك بديلا لهاني رمزي. واستطرد : تحدث معي فتحي مبروك وطلب مني العمل معه بالقطاع، فقولت له انا متواجد باللجنه، استنكر وقتها مبروك عدم موافقتي على معاونته، ولكني بررت له بان صفحة الناشئين "ماتت" بالنسبة لي ولن اعود لها. واستكمل : ثم تحدث معي علاء عبد الصادق لنفس السبب، ورفضت الموضوع شكلا وموضوعا بعصبية، وذهبت بعد ذلك وتقدمت باستقالتي لمحمود الخطيب. وأردف : وقتها ابدى الخطيب استياؤه واكد لي انه لن يقبل الاستقاله، لحبه الشديد لي ولانني من اعطى له القميص رقم 10 واتم : وقتها اكدت له انني احبه واحترمه واتمنى نجاحه حتى النهايه، لسببين، اولهم انه الاسطورة بيبو، ثانيا لانه رئيس النادي الاهلي الذي يعشقه.

مدرب العين يصدم الأهلي بتصريح ناري عن حسين الشحات علق زوران لاميتش، المدير الفني للعين الإماراتي، على الأنباء التي تربط النجم المصري حسين الشحات، بالانتقال إلى الأهلي في يناير القادم. وخسر العين الإماراتي لقب كأس العالم للأندية بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، في نهائي المونديال. وقال زوران في تصريحات بعد اللقاء تعليقا على مفاوضات الأهلي مع حسين الشحات: الأهلي المصري غير قادر على دفع ثمن صفقة حسين الشحات.