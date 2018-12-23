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"واشنطن بوست" تكشف عن تمويل قطر لمقالات خاشقجي

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:45 م
واشنطن بوست تكشف عن تمويل قطر لمقالات خاشقجي
جمال خاشقجي
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وكالات
 
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كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن مقالات الصحفي جمال خاشقجي، كانت موجهة عن طريق جهات خارجية، وذلك من خلال مستند يضم ٢٠٠ وثيقة، كاشفة العديد من أوجه التعاون بين قطر وخاشقجي.

وتداول المغردون عبر هاشتاج على "تويتر" : " قطر تكتب مقالات خاشقجي" ما نشرته الواشنطن بوست؛ إذ قال الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود قائلاً: ” هذه هي قطر بكل اختصار: تمارس الإرهاب، تدعم الهاربين، تحتضن المرتزقة، وكل هذا لزعزعة أمن جيرانها. 

وفي سياق متصل قال الإعلامي عبد الرحمن العنبري: "واشنطن بوست" تكشف عن تمويل قطر لمقالات جمال خاشقجي؛ إذ إن المديرة التنفيذية لمؤسسة قطر الدولية ماجي ميتشل هي من صاغت المقالات التي قدمها لصحيفة "واشنطن بوست"، وكان خاشقجي تربطه علاقة مع الإخوان المسلمين ومنظمة دفاعية إسلامية تدعم الانتفاضات في المنطقة.

وغرد فيصل العتيبي: انكشفت خيوط المؤامرة الحقيرة من دويلة الخونة والتآمر على العرب، فيما قال الكاتب الصحفي بصحيفة الشرق الأوسط سلمان الدوسري: ‏لو كُشف من البداية عن الفضيحة لما وجدنا هذه الهجمة الشرسة غير المسبوقة ضد السعودية.. حتى وهي جريمة غير مبررة أبدًا.. فتش عن قطر تجد العار والغدر.
المزيد عن: واشنطن بوست مقالات قطر جمال خاشقجي تمويل
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