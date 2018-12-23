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تعرف على المنافسين المحتملين للزمالك في دور الـ32 "مُكرر" بالكونفيدرالية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:46 م
تعرف على المنافسين المحتملين للزمالك في دور الـ32 مُكرر بالكونفيدرالية
الزمالك
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علاء خليف
 
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حجز الزمالك مقعده في دور الـ32 "مُكرر"، رغم خسارته أمام فريق القطن التشادي بهدفين دون رد في مباراة إياب دور الـ32 الأول للبطولة، حيث استفاد الفارس الأبيض من فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بسباعية نظيفة.

 

وسيواجه الزمالك أحد الأندية القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في دور الـ32 "مكرر" بالكونفيدرالية الإفريقية.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" المنافسين المحتملين للزمالك من الأندية المنتقلة من دوري أبطال إفريقيا إلي الكونفيدرالية:-

 

- جاراف (السنغال)

 

- اتحاد طنجة (المغرب)

 

- القطن (الكاميرون)

 

- زيسكو (زامبيا)

 

- أفريكان ستارز (نامبيا)

 

- أهلي بنغازي (ليبيا)

 

- جورماهيا (كينيا)

 

- نكانا (زامبيا)

 

- جيما آبا جيفار (اثيوبيا)

 

- فايبرز (اوغندا)

 

- بانتو (ليسوتو)

 

- أوتوهو دويو (الكونغو

 

- الفائز (الإفريقي التونسي × الهلال السوداني)

 

- الفائز (حورويا الغيني × النصر الليبي)

 

ومن المنتظر أن تقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقرعة دور الـ32 "مكرر" لبطولة الكونفيدرالية يوم الجمعة 28 ديسمبر الجاري.

 

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