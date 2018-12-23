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انتر ميلان يعاقب رادجا ناينجولان

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:36 م
انتر ميلان يعاقب رادجا ناينجولان
رادجا ناينجولان
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وكالات
 
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قال نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، إنه قرر إيقاف لاعب خط الوسط البلجيكي راديا ناينجولان بشكل موقت "لأسباب تأديبية".

 

وأورد النادي في بيان مقتضب: "يؤكد إنتر ميلان أن راديا ناينجولان أوقف لفترة مؤقتة عن كل نشاطات كرة القدم لأسباب تأديبية".

 

وفي حين لم يحدد النادي هذه الأسباب، أشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً تأخر عن الحضور إلى التدريبات أكثر من مرة في الفترة الماضية، ما دفع إدارة الفريق إلى إيقافه.

 

وأشارت صحيفة كورييري ديلو سبورت إلى أن التأخير الأخير سجل صباح الأحد.

 

وفي حين لم يحدد إنتر مدة الإيقاف، يتوقع أن يغيب اللاعب الذي يعد من مفاتيح وسط الملعب في الفريق، عن المباراة المرتقبة ضد الضيف نابولي الأربعاء، في الجولة 18، والزيارة إلى إمبولي في 29 ديسمبر  الحالي في الجولة 19.

 

وعلى عكس البطولات الوطنية في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا التي دخلت أو ستدخل بنهاية اليوم الأحد العطلة الشتوية، تقام مرحلتان من الدوري الإيطالي في الفترة الممتدة بين عيدي الميلاد ورأس السنة (تقام المباريات العشر لكل مرحلة في يوم واحد، في 26 الحالي و29 منه)، على أن تبدأ العطلة الشتوية بعد ذلك، ويستأنف الدوري في 20 يناير .

 

وكان ناينغولان قد شارك كأساسي في مباراة السبت، ضمن الجولة 17 على أرض كييفو فيرونا، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

 

ويحتل إنتر حاليا المركز الثالث في الترتيب، بفارق 16 نقطة عن المتصدر وبطل المواسم السبعة الماضية يوفنتوس، وثماني نقاط عن نابولي الثاني.

 

وعانى ناينغولان من بداية صعبة لموسمه الأول مع إنتر بعد انتقاله من روما في صيف العام 2018، إذ تعرض لإصابات طفيفة.

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