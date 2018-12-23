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شاهد.. البوستر الدعائي الأول لـ نسرين طافش في "نادي الرجال السري"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:37 م
شاهد.. البوستر الدعائي الأول لـ نسرين طافش في نادي الرجال السري
نسرين طافش
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أحمد رمضان متولي
 
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نشرت النجمة نسرين طافش، البوستر الدعائي الأول لها من فيلم "نادي الرجال السري" والذي من المقرر أن يعرض في بداية السنة الجديدة وموسم منتصف العام.

 

نسرين تجسد في فيلم دور فريدة، وتدور أحداث العمل في إطار من الفانتازيا ويُعد الفيلم هو البطولة السينمائية الأولى لنسرين في مصر، وسبق وشاركت نسرين طافش في بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2015 في مصر.

 

"نادي الرجال السري" بطولة كريم عبد العزيز، وغادة عادل،  وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

شاهد.. البوستر الدعائي الأول لـ نسرين طافش في "نادي الرجال السري"
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