أحمد موسى: الانفجار السكاني أخطر تحدي يواجه مستقبل مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الزيادة السكانية ستلتهم عوائد التنمية في مصر إذا لم تواجه، مضيفًا: "بعد 80 سنة هيبقى التعداد 200 مليون مواطن".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن إنجلترا زادت 15 مليون منذ الخمسينات أما مصر زادت 76 مليون مواطن، معلقًا: "حالنا كان هيتغير للأفضل لو زيهم".



