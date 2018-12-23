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مصدر يكشف حقيقة محاولة انتحار شاب في محطة مترو "ساقية مكي" بالجيزة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:35 م
مصدر يكشف حقيقة محاولة انتحار شاب في محطة مترو ساقية مكي بالجيزة
مترو الأنفاق
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إيمان عبد العاطي
 
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قال مصدر أمني بمديرية أمن الحيزة، إن الشاب الذي بتر إحدى قدميه، إثر سقوطه أسفل أحد قطارات المترو بمحطة ساقية مكي، انزلقت قدميه حال ركوبه القطار، ما أسفر عن سقوطه أسفله، وبتر إحدى قدميه.

وتلقت شرطة النقل والمواصلات إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو ساقية مكى مفاده بسقوط شاب أسفل أحد القطارات بالمحطة وإصابته.

وانتقلت قوة أمنية وقوة من قسم الجيزة برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث القسم وبالفحص والمعاينة تبين إصابة خالد شقيرى، 38 عامًا، ببتر إحدى قدمية وتم نقلة لمستشفى أم المصريين في حالة حرجة، وتم إعادة حركة القطارات لطبيعتها مرة أخرى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
المزيد عن: محطة ساقية مكي محاولة انتحار شاب مترو الانفاق بتر قدم شاب اخبار محافظة الجيزة اليوم
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