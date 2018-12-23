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الشرطة النمساوية تعتقل اثنين مشتبه بهما في حادث إطلاق نار بوسط فيينا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:46 م
الشرطة النمساوية تعتقل اثنين مشتبه بهما في حادث إطلاق نار بوسط فيينا
الشرطة النمساوية
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وكالات
 
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أعتقلت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، شخصين أحدهما شاهد عيان في حادث إطلاق النار الذي وقع بمطعم في وسط العاصمة "فيينا"، مما أسفر عن مقتل شخص.

 

وقالت الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنه تم اعتقال شاهد عيان يبلغ من العمر 29 عامًا بعدما تبين تناقضات في شهادته التي أدلى بها، مشيرة إلى المعتقل الآخر يبلغ من العمر 23 عاما وكان قد أصيب خلال إطلاق النار الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

 

وأضافت الشرطة أن المعتقلين الاثنين والقتيل ينتمون إلى عصابة إجرامية وأتوا من منطقة غرب البلقان، حيث تبين أن النزاع كان بسبب صفقات مخدرات،إلا أن الشرطة لم تعلن هوية المشتبه بهما.

المزيد عن: فيينا حادث اطلاق النار النمسا الشرطة النمساوية
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