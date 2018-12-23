غبور": لم نطلع على قرار وقف استيراد التوكتوك.. و"شغالين بالتراخيص"
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:39 م
هدى عبدالرازق
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كشفت مها أبو الفتوح، مسئولة العلاقات العامة بشركة غبور، أنهم لم يطلعوا على القرار الخاص بوقف استيراد التوكتوك، ومنع إصدار تراخيص جديدة لمدة عام، معقبة: "بحثنا في جريدة الوقائع المصرية ولم نجد القرار".
وقالت "أبو الفتوح"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن "غبور" حصلت على ترخيص من الحكومة العام الماضي لتنفيذ مصنع لإنتاج "التوكتوك" في مدينة 6 أكتوبر، وبدأوا العمل بالفعل وفقا للتراخيص، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص آخر لإنشاء مصنع ثاني في منطقة قناة السويس، ولكن لم يبدأوا العمل بعد.
وأضافت، أنهم لا يفضلون أن يستبقوا الأحداث، معتبرة أن كل ما يتردد بشأن ايقاف استيراد التوكتوك ومنع إصدار التراخيص كلام متداول، لافتة إلى أن الحكومة لم تتواصل معهم، أو تخبرهم بأي شيىء بخصوص القرار، ولم يطلعوا على نسخة منه، موضحة أنه في حالة التأكد من مما يتم تداوله من أخبار في هذا الشأن سوف يناقشوا الوضع.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وقف إصدار تراخيص جديدة لـ"التوك توك" لفترة مؤقتة، حتى يتم الحد من الظواهر السلبية التى نتجت عن انتشاره غير المنضبط.
وقال مدبولى، خلال اجتماعه بالمحافظين فى مقر وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، إن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال فى بعض المناطق التى تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة حذرت من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ"التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التى تحقق التنمية وتبنى الوطن.
وأوضح، أن ظاهرة "التوك توك" تستقطب أطفالًا للعمل فى هذه الوسيلة، والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظرًا لحداثة سنهم.
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