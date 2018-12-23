غبور": لم نطلع على قرار وقف استيراد التوكتوك.. و"شغالين بالتراخيص"

كشفت مها أبو الفتوح، مسئولة العلاقات العامة بشركة غبور، أنهم لم يطلعوا على القرار الخاص بوقف استيراد التوكتوك، ومنع إصدار تراخيص جديدة لمدة عام، معقبة: "بحثنا في جريدة الوقائع المصرية ولم نجد القرار".





وقالت "أبو الفتوح"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن "غبور" حصلت على ترخيص من الحكومة العام الماضي لتنفيذ مصنع لإنتاج "التوكتوك" في مدينة 6 أكتوبر، وبدأوا العمل بالفعل وفقا للتراخيص، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص آخر لإنشاء مصنع ثاني في منطقة قناة السويس، ولكن لم يبدأوا العمل بعد.





وأضافت، أنهم لا يفضلون أن يستبقوا الأحداث، معتبرة أن كل ما يتردد بشأن ايقاف استيراد التوكتوك ومنع إصدار التراخيص كلام متداول، لافتة إلى أن الحكومة لم تتواصل معهم، أو تخبرهم بأي شيىء بخصوص القرار، ولم يطلعوا على نسخة منه، موضحة أنه في حالة التأكد من مما يتم تداوله من أخبار في هذا الشأن سوف يناقشوا الوضع.



