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كأس آسيا 2019 (3).. تاريخ مشاركات العرب في بطولة أمم آسيا وأبرز الإنجازات

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:40 م
كأس آسيا 2019 (3).. تاريخ مشاركات العرب في بطولة أمم آسيا وأبرز الإنجازات
المنتخبات العربية
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علاء خليف
 
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تنطلق النسخة السابعة عشر من بطولة أمم آسيا في الخامس من يناير المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، وسوف تستمر البطولة حتى 1 فبراير المقبل.

 

تاريخ مشاركات العرب في بطولة أمم آسيا وأبرز الإنجازات


وتمتلك المنتخبات العربية تاريخًا طويلًا من المشاركات في بطولة أمم آسيا منذ انطلاقها عام 1956، وحتي النسخة المقبلة عام 2019 والتي ستقام في الإمارات العربية المتحدة.

 

-تاريخ مشاركات العرب في كأس آسيا:

 

شارك 12 منتخبًا عربيًا في منافسات بطولة أمم آسيا منذ انطلاقها عام 1956 وحتى النسخة المقبلة 2019 بالإمارات وهي: (العراق، الكويت، سوريا، قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، لبنان، الأردن، عُمان، فلسطين، اليمن)، وبلغت عدد المشاركات العربية بالبطولة 63 مشاركة حتي النسخة الأخيرة عام 2015، وستزيد لـ74 مشاركة في النسخة المقبلة

 

المنتخبان العراقي والكويتي أول منتخبين عربيين يشاركان في بطولة آسيا وذلك في نسخة البطولة عام 1972 التي أقيمت في تايلاند، بينما سيكون منتخب اليمن أحدث المنتخبات العربية مشاركة في البطولة وذلك بعد تأهله للنسخة المقبلة والتي ستقام في الإمارات.

 

-أبرز إنجازات العرب بكأس آسيا:

 

نجحت 3 منتخبات عربية فقط بالتتويج بلقب بطولة آسيا عبر تاريخها، وهي منتخبات: السعودية وحصلت على اللقب 3 مرات أعوام (1984، 1988، 1996)، ومنتخب الكويت لقب وحيد (1980)، ومنتخب العراق (2007).

 

بينما حصلت 3 منتخبات أيضًا على مركز "الوصيف" وهم: السعودية أعوام (1992-2000 – 2007)، والكويت (1976)، والإمارات (1996).

 

وحصل منتخب الكويت على المركز الثالث بالبطولة عام 1984، وكذلك منتخب الإمارات عام 2015.

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