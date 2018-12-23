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ماكرون يعرب عن أسفه لقرار ترامب سحب قواته من سوريا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:40 م
ماكرون يعرب عن أسفه لقرار ترامب سحب قواته من سوريا
ماكرون
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وكالات
 
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، عن عميق أسفه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا.

 

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التشادي، إدريس ديبي، في القصر الرئاسي بالعاصمة نجامينا، بحسب ما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية - : "يجب أن يكون الحليف جديرا بالثقة وأن ينسق مع حلفائه"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

 

وتابع ماكرون لدى سؤاله عن القرار الأمريكي المفاجئ: "آسف بشدة لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا"، مشيدا بوزير الدفاع الأمريكي الجنرال جيمس ماتيس الذي قدم استقالته على خلفية قرار ترامب الانسحاب من سوريا، وما صاحب قراره من تصريحات، واصفا إياه "رأينا على مدار العام كم هو محاور جدير بالثقة".

 

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت إلى تشاد حيث زار الجنود الفرنسيين العاملين في قوة برخان الفرنسية بمناسبة عيد الميلاد والتقى أيضا الرئيس التشادي إدريس ديبي.

 

وبدأت عملية برخان قبل أربعة أعوام بقيادة فرنسا لمكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

 

وكان ترامب قد أعلن في 19 من ديسمبر الجاري نيته سحب القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا والبالغ عددها نحو 2000 شخص.

المزيد عن: ماكرون قوة برخان فرنسا سوريا امريكا القوات الامريكية في سوريا
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