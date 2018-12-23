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عودة مطر.. إعلان قائمة منتخب الإمارات المشاركة في كأس أسيا 2019

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:24 م
عودة مطر.. إعلان قائمة منتخب الإمارات المشاركة في كأس أسيا 2019
الامارات
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منى العوضي
 
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أعلن الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة كأس أمم أسيا 2019 والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير المقبل.

 

وجاءت قائمة منتخب الإمارات على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي

 

الدفاع: محمد أحمد، خليفة الحمادي، خالد عباس، فارس جمعة، بندر الأحبابي، محمود خميس

 

الوسط: خميس إسماعيل، ماجد حسن، إسماعيل أحمد، خليفة مبارك، علي سالمين، عامر غبد الرحمن، سيف راشد، محمد عبد الرحمن، ريان يسلم، اسماعيل الحمادي

 

الهجوم: خلفان مبارك، إسماعيل مطر، أحمد خليل، علي مبخوت

 

جدير بالذكر أن منتخب الإمارات المستضيف لبطولة كأس أسيا يقع في المجموعة الأولى برفقة منتخبات البحرين وتايلاند والهند.

 

وكان علي سالمين، لاعب وسط منتخب الإمارات، أكد على جاهزية كل عناصر "الأبيض" لخوض غمار نهائيات كأس آسيا 2019، معتبرا أن البطولة استثنائية لأنها تضم 24 فريقا للمرة الأولى في تاريخها.

 

وأشار إلى أن البطولة تقام أيضاً على أرض الإمارات، وهو الأمر الذي يضاعف مسؤولية اللاعبين ويحفزهم أكثر لبذل كل الجهود، من أجل الظهور الذي يليق بمكانة "الأبيض".

 

وتحدث علي سالمين عن التحضيرات السابقة للمنتخب، واصفا إياها بالجيدة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني، بذل جهداً كبيراً مع اللاعبين الذين حرصوا على الاستفادة من فترة الإعداد.

 

وأضاف أن الجميع يستشعر عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه لتحقيق التطلعات، متمنياً أن يجد المنتخب المساندة الجماهيرية المتوقعة خاصة وأنه يتمتع بأفضلية الأرض والجمهور.

 

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