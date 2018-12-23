شركة ZTE تسجل براءة اختراع لهاتف ذكي قابل للطي (صورة)

تنضم شركة ZTE للكثير من الشركات المصنعة للهاتف التي تطور الأجهزة القابلة للطي التي تنطلق خلال عام 2019، حيث سجلت بالفعل براءة اختراع لجهاز قابل للطي في بداية هذا العام.





تصميم جديد للهواتف القابلة للطي يقدم من شركة ZTE، إلا أن هذا التصميم يختلف عن ما قدم من هواوي أو LG، حيث يأتي باثنان من الشاشات تتصل بفواصل.





ويختلف هذا التصميم عن ما قدم من ZTE في هاتفAxon M، إلا أنه يحاكي إلى حد كبير التصميم الذي قدم من سامسونج في هاتفها القابل للطي، حيث يمكن تمديد الشاشة في الجهة الأمامية، كما يضم الجهاز كاميرة مزدوجة في الجهة الخلفية، مع مستشعر للبصمة في واحدة من جهتي الهاتف الخارجية، إلى جانب شاشة خارجية أيضاً في الجهة الثانية.





أيضاً عند فتح شاشة الجهاز بشكل كامل يعمل في وضع الجهاز اللوحي، إلا أن ZTE لم تكشف عن حجم الشاشات في ملف براءة الاختراع الذي تم تسجيله، لكن من المقرر أن يكون حجم الجهاز اللوحي ضعف حجم الشاشة الخارجية للجهاز.





كما يختلف هذا التصميم عن ما قدمت سامسونج، حيث تأتي الشاشات الخارجية والداخلية بنفس الإرتفاع عند طي الجهاز، وقد تم تسجيل براءة اختراع هذا التصميم من قبل ZTE في 27 من شهر فبراير للعام 2018.



