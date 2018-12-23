رسالة جديدة تقرب حسين الشحات من الأهلي

وجه حسين الشحات لاعب العين الإماراتي رسالة لجماهير فريقه بعد خسارة نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد 4-1 يوم أمس السبت.





وكتب حسين الشحات عبر حسابه الرسمي بتويتر: الحمد لله علي كل شئ شكرا جمهور الزعيم شكرا للعيبه الكبار شكرا للجهاز الفني شكرا للاداره شكرا لكل واحد تعب ف المنظومة كلها.





وتأتي رسالة حسين الشحات لجماهير العين الإماراتي، وسط ارتباط اسمه بالانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ضمن خطة احتلال وتجديد صفوف الفريق الاحمر.

الأهلي يحصل على توقيع حسين الشحات:

أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي صفقة حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي على أن ينضم للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم وعقب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وحسم مسؤل بارز بالنادي الأهلي مع إدارة العين الإماراتي صفقة التعاقد مع حسين الشحات لاعب العين بشكل شبه نهائي عقب مشاركته في كأس العالم بالإمارات لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل.

وينضم الشحات للنادي الأهلي عقب المشاركة في مونديال الأندية مقابل 4ونصف مليون دولار أي ما يعادل 80 مليون جنيه مصري تقريباً، بعد موافقة إدارة العين على رحيل اللاعب في يناير المقبل خاصة مع قرار المدير الفني الإبقاء على 4 لاعبين أجانب ليس من بينهم الشحات مما يسهل انتقاله للأحمر.

ويتحمل رجل أعمال عربي إماراتي نصف تكاليف صفقة انتقال حسين الشحات نجم العين الإماراتي أي ما يعادل 40 مليون جنيه على أن يدفع مجلس إدارة النادي الأهلي باقي المبلغ لحسم الصفقة رسمياً في الميركاتو الشتوي.

وحصل النادي الأهلي على توقيع حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف عندما انضم في أحد معسكرات المنتخب في الإسكندرية للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، ووقع اللاعب في حضور مسؤل بارز بالنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يتقاضى حسين الشحات مع الأهلي 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد مع الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف أي ما يعادل 22 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية والمميزات الأخرى عند ارتداء الفانلة الحمراء.