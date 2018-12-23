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رسالة مؤثرة من ابنة صدام حسين في ذكرى رحيل والدها (فيديو)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:19 م
رسالة مؤثرة من ابنة صدام حسين في ذكرى رحيل والدها (فيديو)
رغد صدام حسين
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وكالات
 
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بثت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، تسجيلًا صوتيًا بمناسبة الذكرى الـ12 لإعدام والدها، وعدت فيه بالعمل على بناء عراق حر موحد ومتطور.

وأكدت رغد في التسجيل: "هذه هي عدالة الله؛ فالحق لا يضيع ما دام هناك من يدافع عنه ويطالب به "، مضيفة أنها “مؤمنة بالله أن القادم أفضل".

وأضافت ابنة صدام حسين أنها ستعمل على بناء عراق حر موحد ومتطور يوازي بمكانته البلدان المتقدمة.

وقامت رغد صدام حسين بترديد الآية القرآنية " إنهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا ، في إشارة منها على ما يبدو إلى قرب تنفيذ ما وعدت به، مشيرة إلى أنه بذلك ” تُطوى صفحة الذل والتبعية والعمالة التي صاحبت الاحتلال، والتي لا تمثل العراق ولا العراقيين الأصلاء".

المزيد عن: فيديو رغد صدام حسين رسالة رحيل والدها ذكرى
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