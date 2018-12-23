نيسان تشارك في سلسلة سباقات "Formula E" العالمية للسيارات الكهربائية

تشارك نيسان في سباقات الفورمولا إي للسيارات الكهربائية المعروفة باسم "ABB FIA Formula E"، والتي حققّتْ فيها مركزاً مشرفاً كأول شركة يابانية تُشارك في هذه السلسلة من السباقات. وظهرتْ نيسان كأحدث شركة مُصنّعة للسيارات تنضم إلى البطولة من خلال المتسابق السويسري سيباستيان بويمي والسائق البريطاني أوليفر رولاند اللذان حقّقا المركزين السادس والسابع على التوالي في الجولة الافتتاحية لسباق الدرعية.





وتستعرض بطولة الفورمولا إي تقنيات التنقل الكهربائي في مراكز المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم، وتستخدم نيسان هذه السلسلة من السباقات لإظهار الجانب الأدائي من تقنية نيسان للتنقل الذكي Nissan Intelligent Mobility – وهي رؤية نيسان لكيفية قيادة السيارات وتشغيلها ودمجها في المجتمع.





بطولة فورمولا إي هي سلسلة سباقات عالمية يتنافس كل من الفرق والمصنعين فيها باستخدام سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية ويقام السباق على حلبات خاصة تم إنشاؤها في عدد من المراكز الحضرية الكبرى في مختلف أنحاء العالم.





لم يكن سباق الدرعية بالرياض هو الظهور الأول لنيسان في هذه السلسلة من السباقات فحسب، بل هو الحدث الذي تم فيه إطلاق "Gen2" من بطولة الفورمولا إي، بإطلاق سيارات جديدة تتميّز بهيكل جديد، وديناميكية هوائية حديثة، وبطارية أفضل، ومجموعة نقل الحركة المتطوّرة. وتتمتّع السيارات الجديدة بمزيد من القوة، ومدى أطول، وتُزيل الحاجة لتبديل السيارة، وهو ما كان متّبعاً في السابق في سلسلة السباقات هذه.





ومن المقرر أن يتوجّه فريق نيسان إي.دامس وسلسلة سباقات الفورمولا إي إلى مراكش في المغرب من أجل الجولة الثانية من البطولة في 12 يناير.



