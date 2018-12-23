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تعرف على أول ظهور رسمي لـ"لاسارتي" مع الأهلي

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:18 م
تعرف على أول ظهور رسمي لـلاسارتي مع الأهلي
لاسارتي
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الفجر الرياضي
 
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق سيقود اللقاء المقبل أمام فريق الداخلية بالدوري.


وقال سيد عبد الحفيظ بعد مباراة اليوم أمام جيما الاثيوبي: لاسارتي سيقود الفريق في المباراة القادمة الصعبة أمام الداخلية بالدوري يوم 29 المؤجلة من الجولة السادسة.


واضاف عبد الحفيظ: نجحنا في التأهل اليوم لدور المجموعات، نبارك للاعبين التأهل على الرغم من الخسارة بسبب الظروف الصعب التي خوضنا فيها اللقاء.

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