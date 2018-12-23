عاجل.. الزمالك يكشف حجم إصابة النقاز

تلقى الفريق الأول بنادي الزمالك ضربة قوية خلال مواجهة فريق القطن التشادي مساء اليوم في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.









وتعرض التونسي حمدي النقاز للإصابة في القدم اليسرى بعد أول ربع ساعة من المباراة، ليخرج على آثرها من ملعب المباراة ويشارك بديلاً له حازم إمام في تغيير اضطراري للأبيض.









وكشف الجهاز الطبي بالزمالك عن حجم إصابة حمدي النقاز بشد فى العضلة الخلفية حيث تم استبداله من ملعب اللقاء لعدم تفاقم حجم الإصابة.









وفضل الجهاز الفني للزمالك راحة النقاز مع وضع الثلج على موضع الإصابة فور خروخه من الملعب وأصبح اللاعب في حالة جيدة.









وخسر الزمالك بهدفين مقابل لاشئ اليوم أمام القطن التشادي ، إلا أنه نجح في التأهل بعد الفوز في مباراة الذهاب 7-0.



