مستقبل وطن 500 بطانية على الأسر الفقيرة ببني سويف



وأطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة قافلة سيارات منافذ بيع متحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة داخل منطقة السوق بوادي النطرون، حيث شهدت سيارات الحزب ومنافذ البيع المتنقلة إقبال كبير من جانب المواطنين للشراء، في إطار تخفيف الاعباء عن المواطنين والتيسير لهم للحصول على السلع والمواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن الخارج.



كما نجحت أمانة محافظة القليوبية في إزالة أكثر من 600 طن من المخلفات وتشجير بعد إتمام رفع جميع القمامة والمخلفات، بمدينة ومركز القناطر الخيرية.





أما في "بني سويف" نفذ أمانة حزب مستقبل وطن، حملة لإزالة القمامة بعدد من المدن والعزب، حفاظًا على مظهرًا الجمالي، بعزبه البك وطريق الرزقية بمركز الزقازيق مدينة الزقازيق داخل قرى مركز ههيا عزبة التل وقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، والسلخانة بقسم القنابات، والابراهيمية ديرب نجم، وكفر الشعراء بمركز كفر صقر، وحي السمري بمدينة أولاد صقر، وقرية الديدمون بمركز فاقوس، والكسارة مركز الصالحية الجديدة، وقرية انشاص الرمل بمركز بلبيس.



كما شهدت محافظة المنيا، تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة بقرية منبال مركز مطاي، تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم للمواطنين بالمجان.



وبمحافظة أسيوط، تم تنظيم حملة لإزالة القمامة بقرية " القوصية منفلوط أبو تيج ابنوب ساحل سليم_ الغنايم"، كما شهدت محافظة الوادي الجديد، تنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف على المواطنين وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.



وزع حزب مستقبل وطن 500 بطانية على الأسر الفقيرة بمدينة ناصر، في محافظة بني سويف.كما تم عقد مؤتمر بعنوان "إسهامات المرأة في العمل التطوعي" بقاعة الماسة بمدينة ببا بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وبحضور 900 شخص تم خلاله تكريم عدد من الرائدات الريفيات بالمحافظة.جاء ذلك، في إطار حرص الحزب على مواصلة النشاطات الخدمية والاجتماعية في الشارع المصري، بمختلف المحافظات والمدن حيث، تم تنظيم حفل ترفيهي لذوى الاحتياجات الخاصة بحديقة السيدة زينب بالقاهرة، تضمنت بعض الفقرات الفنية وتكريم امهات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فضلا عن توزيع حقائب رياضية.