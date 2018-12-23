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الأهلي يكشف سر عدم مشاركة معلول وفتحي أمام جيما

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:57 م
الأهلي يكشف سر عدم مشاركة معلول وفتحي أمام جيما
الاهلي
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علي نبوي
 
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق خاض مباراة العودة أمام جيما الإثيوبي في ظروف صعبة سواء من حيث الطقس السيء أو أرضية الملعب، ولكن الأهم أن الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 2-1.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن الأهلي أهدر العديد من الفرص، وهو درس يجب أن يتعلم منه الفريق، خاصة في مثل هذه المواجهات.

وشدد مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق اجتاز عقبات كثيرة في بطولة الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا في المرحلة الصعبة التي مر بها الفريق، وبشكل عام الأهلي في تقدم، وفي حالة تحسن مستمر.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الأهلي أغلق صفحة جيما الإثيوبي، وسيكون التفكير خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر على بطولة الدوري العام، وأن عدم مشاركة علي معلول وأحمد فتحي في مباراة العودة بدوري أبطال إفريقيا يرجع إلى عودة الثنائي من إصابات طويلة.
المزيد عن: كورة كرة علي معلول رياضة جيما الاهلي احمد فتحي
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