"جهاز المشروعات": وفرنا 300 ألف فرصة عمل من خلال تمويل المشاريع

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عن إن قيمة القروض التي ضخها الجهاز لأصحاب المشروعات منذ يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الجاري، بلغت 4.1 مليار جنيه، وتم إنشاء 190 ألف مشروع، وفرت 300 ألف فرصة عمل.





وأضافت جامع، خلال كلمتها في جلسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الخامسة اليوم الأحد، أن الهدف الرئيسي من جهاز تنمية المشروعات هو توفير فرصة عمل جديدة، عن طريق إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لأي مواطن جاد وحسن السمعة.





وأشارت إلى أن الجهاز كان يعمل تحت مسمى الصندوق الاجتماعي للتنمية، والهدف الرئيسي الذى تم إنشاؤه ليكون له دور تنفيذي ودور تنسيقي ، هو التوسيع في تقديم الخدمات المالية و غير المالية، بالإضافة إلى التنسيق مع كل الوزارات و الهيئات والإدارات.





وأوضحت أن الخدمات المالية يقصد بها تمويل كل المشروعات، أما الخدمات غير مالية تتمثل فى برامج رفع الوعي بريادة الأعمال، والتأهيل من خلال البرامج التدريبية، وتوجيه وإرشاد رواد الأعمال من الشباب والفتيات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.





من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت مقترحا بمشروع قانون حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم مناقشته في دورة الانعقاد الثانية ولكن هناك أولويات تشريعية لعرض ومناقشته.





وأضافت وكيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنواب، أن مقترح القانون يضم جميع مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بالمحافظات بعد الحوارات المجتمعية مع جميع الفئات العاملة بالقطاع وطرق حل تلك المشكلات وكيفية تبسيط الإجراءات.





وأوضحت أن مقترح مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوي على تكوين هيئة وطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تخضع لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أن المقترح يضم حزمة من التسهيلات سواء الإعفاءات الضريبية والجمركية لمساعدة في دعم الاقتصاد المصري.



