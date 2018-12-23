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ماكرون يرفض "هدية ثمينة" قدمها له أمير قطر

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:38 م
ماكرون يرفض هدية ثمينة قدمها له أمير قطر
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وكالات
 
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كشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض خلال زيارة رسمية أداها إلى الدوحة قبل عام، مجموعة من الهدايا قدمها له أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

وقالت الصحيفة في عددها الصادر، يوم السبت 22 ديسمبر، نقلا عن مصدر مقرب من السفارة الفرنسية بالدوحة، إن الرفض أثار دهشة المسؤولين القطريين.

 

ونقلت الصحيفة الفرنسية، عن المصدر المقرب قوله: "في أثناء تلك الزيارة التي استغرقت يوما واحدا، أرسل لنا ديوان أمير قطر مجموعة من الهدايا لتقديمها إلى الرئيس كما جرت العادة، لكننا تلقينا أوامر من قصر الإليزيه بإعادتها إلى أصحابها".

 

وقام ماكرون، بزيارة خاطفة إلى قطر في السابع من ديسمبر الماضي، أعلن خلالها عن إبرام عقود ضخمة، حيث تم الاتفاق على بيع 12 طائرة فرنسية من طراز "رافال" و50 طائرة "آيرباص"، بالإضافة من تمكين شركات فرنسية من صفقات بمشروعي مترو الدوحة وشبكة قطار النقل الخفيف (الترامواي).

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الصفقات ساهمت في تغيير موقف ماكرون الذي وجه خطابات حادة نحو قطر خلال حملته الانتخابية، وحتى خلال الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية، وصرح أحد المقربين من أمير قطر خلال الزيارة: "لقد عرفنا كيف نثير اهتمامه في مجال الأعمال".

 

وقالت "لوفيجارو" إن الكشف عن الهدايا المقدمة لبعض السياسيين أو تضرع بعض منهم في السفارة القطرية في باريس خلال الحملة الانتخابية في فرنسا، أصاب المرشح ماكرون بالحرج إلى حد ما، وعلق على ذلك ماكرون حينها بأنه يرفض أي نوع من أنواع المجاملات من طرف قطر.

 

ونقلت الصحيفة تصريحات شخص فضلت عدم الكشف عن هويته، قال إن رفض الرئيس الفرنسي للهدايا "تصرف فظ"، داعيا إياه للاقتداء بوزير الاقتصاد الحالي، برونو لومير، الذي تلقى ساعة فاخرة من طراز "باتيك فيليب"، أهداها له الشيخ تميم، قبل وضعها في المتحف الوطني.

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