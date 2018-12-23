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عاجل.. ضربة قوية للزمالك في لقاء القطن

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:44 م
عاجل.. ضربة قوية للزمالك في لقاء القطن
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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تلقى الفريق الأول بنادي الزمالك ضربة قوية خلال مواجهة فريق القطن التشادي مساء اليوم في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.


وتعرض التونسي حمدي النقاز للإصابة في القدم اليسرى بعد أول ربع ساعة من المباراة، ليخرج على آثرها من ملعب المباراة ويشارك بديلاً له حازم إمام في تغيير اضطراري للأبيض.


وكان الزمالك قد حقق فوزاً كبيراً في مباراة الذهاب بنتيجة 7-0.


وضم تشكيل الزمالك اليوم كلا من :

 

حراسة المرمى : عماد السيد

الدفاع:  عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز

الوسط: محمد إبراهيم وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

الهجوم: كاسونجو.


بينما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام القطن التشادى كل من: عمر صلاح وحازم إمام وبهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولى ومصطفى فتحى وعمر السعيد.

 

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