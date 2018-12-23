أبناء وأحفاد الأمير طلال يحملون جثمانه (صور وفيديو)

وثَّقت مجموعة من الصور والفيديوهات، جنازة سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز –رحمه الله-، التي تم تشييعها اليوم الأحد.

وأوضحت الصور كل من: الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، أثناء وصولهم جامع الإمام تركي بن عبدالله لأداء صلاة الميت.

كما أظهر مقطع فيديو، أبناء وأحفاد الفقيد –رحمه الله-، مع أصحاب السمو الأمراء وهم يحملون جثمان الأمير طلال بن عبدالعزيز.

والتقطت صور للأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أثناء وصولهم جامع الإمام تركي بن عبدالله لأداء صلاة الميت.

كما شوهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز خلال مرافقته جثمان أخيه الفقيد الأمير طلال بن عبدالعزيز رحمه الله، وكذلك أبناء الأمير طلال، الأمير تركي نائب أمير منطقة عسير، والأمير الوليد بن طلال والأمير تركي بن طلال والأمير عبدالعزيز بن طلال والأمير محمد بن خالد بن طلال والأمير مشهور بن طلال وهم يحملون جثمان الفقيد والدهم –رحمه الله-.



