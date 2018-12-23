عاجل.. بيراميدز يفاجئ الأهلي ويتحرك لضم مهاجمه السابق

دخل مجلس إدارة نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، في مفاوضات جادة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوليمبياكوس اليوناني خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

بيراميدز يتحرك لضم مهاجم الأهلي السابق





وأكد مصدر في تصريحات خاصة ل ـ"الفجر الرياضي" أن الفريق المملوك لشركة صلة السعودية، يرغب بجدية في الحصول على خدمات مهاجم منتخب مصر لمدة عام على سبيل الإعارة خلال العام الجديد.

وأضاف المصدر أن النادي بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة سبورتنج براجا البرتغالي، من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل بشأن استعارة اللاعب بالموسم الجاري.

ويلعب كوكا، حاليًا ضمن صفوف أوليمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة من سبورتنج براجا، إلا أنه غاب عن أغلب مباريات فريقه سواء الدوري المحلي أو كأس الاتحاد الأوروبي "يورباليج" بسبب تعرضه للإصابة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية اليونانية، عن رغبة عملاق الإغريق يرغب في فسخ إعارة اللاعب لعدم الاستفادة من خدماته منذ التعاقد معه بداية الموسم الحالي.

ويسعى بيراميدز سبورت، لتدعيم خط هجومه بالفترة المقبلة، عقب رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو إلى بالميراس البرازيلي والاستغناء عن الفلسطيني داني شاهين، بالإضافة إلى اقتراب رحيل البرازيلي ماركوس كينو بداية العام الجديد.