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دراسة حديثة توضح العلاقة بين الصداع النصفي والسكري عند النساء

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:37 م
دراسة حديثة توضح العلاقة بين الصداع النصفي والسكري عند النساء
أرشيفية
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كثيرة هي الدراسات التي ربط بين الأمراض وتأثير بعضها على الآخر سواء في الإصابة أو الوقاية، وفي تأكيد على ذلك أكدت دراسة أن النساء المصابات بالصداع النصفي ترتفع لديهن الوقاية من السكري.

السكري وعلاقته بالصداع النصفي:
خلصت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد غوستاف روسي وهو مركز أبحاث السرطان في فيلجويف بفرنسا إلى أن وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري لدى النساء.

ويقول الباحثون، إن النساء اللواتي يعانين من صداع حاد متكرر يقل لديهن، بنسبة 30%، احتمال الإصابة بالمرض المزمن مقارنة بالنساء اللواتي لا يحملن أي تاريخ يتعلق بالصداع النصفي.

وأظهرت الدراسات السابقة، أن انخفاض نسبة السكر في الدم، هو عامل أساس في بداية الصداع النصفي، ولأن تركيز الغلوكوز في البلازما يرتفع مع مرور الوقت حتى يصل إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، فقد تنخفض أعراض الصداع النصفي، بحسب وكالات.

وأبان الباحثون، إن هذه العوامل البيولوجية يمكن أن تفسر سبب وجود علاقة عكسية بين تاريخ الصداع النصفي ومرض السكري من النوع الثاني.

تفاصيل الدراسة:
ونظر الباحثون في 74 ألف امرأة ممن يعانين من نوبات الصداع النصفي، وخلال الدراسة، تطور مرض السكري من النوع الثاني لدى نحو ثمانية أضعاف عدد النساء اللواتي لم يكن لديهن أي تاريخ في الصداع النصفي، مقارنة بالنساء ذوات التاريخ مع الصداع النصفي.

ووجد الباحثون، أن النساء المصابات بالصداع النصفي النشط أقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما وجدوا أيضاً أن هناك انخفاضاً في انتشار الصداع النصفي النشط قبل تشخيص مرض السكري من النوع الثاني.

وتوصل الباحثون، إلى أن حالات الصداع النصفي تتراجع في السنوات التي تسبق بداية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث بلغت نسبة المشاركات اللواتي أبلغن عن وجود صداع نصفي نشط 11% فقط.
المزيد عن: دراسة النساء الصداع النصفي الصحة السكري
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