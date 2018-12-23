"سلامة" يتضامن مع الزملاء المعتدى عليهم في بلاغاتهم المقدمة ضد نقيب الصيادلة (مستند)

تقدم عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ببلاغا للنائب العام يتضامن فيه مع الزملاء الُمعتدى عليهم في بلاغاتهم المُقدمة، والتي تضمنت محاولة نقيب الصيادلة الهروب من الاتهامات المسندة إليه بتعديه عليهم بالضرب والسب والقذف وإحداث إصابات بالغة، وإتلاف تليفوناتهم وكاميراتهم الشخصية، أثناء وبسبب أداء عملهم الصحفي بمقر نقابة الصيادلة.





وأعلن نقيب الصحفيين انضمامه للدعاوى والبلاغات المُقدمة من الزملاء، وذلك عملاً بنص المادة 53 من قانون النقابة رقم 76 لسنه 1970 التي تنص على أن (للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينبيه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامه النقابة أو كرامة أحد أعضائها).









يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".









وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقاموباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.





جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة الإثنين الماضي.



