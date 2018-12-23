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"سلامة" يتضامن مع الزملاء المعتدى عليهم في بلاغاتهم المقدمة ضد نقيب الصيادلة (مستند)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:31 م
سلامة يتضامن مع الزملاء المعتدى عليهم في بلاغاتهم المقدمة ضد نقيب الصيادلة (مستند)
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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تقدم عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ببلاغا للنائب العام يتضامن فيه مع الزملاء الُمعتدى عليهم في بلاغاتهم المُقدمة، والتي تضمنت محاولة نقيب الصيادلة الهروب من الاتهامات المسندة إليه بتعديه عليهم بالضرب والسب والقذف وإحداث إصابات بالغة، وإتلاف تليفوناتهم وكاميراتهم الشخصية، أثناء وبسبب أداء عملهم الصحفي بمقر نقابة الصيادلة.

وأعلن نقيب الصحفيين انضمامه للدعاوى والبلاغات المُقدمة من الزملاء، وذلك عملاً بنص المادة 53 من قانون النقابة رقم 76 لسنه 1970 التي تنص على أن (للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينبيه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامه النقابة أو كرامة أحد أعضائها).


يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".


وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقاموباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.

جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة الإثنين الماضي.

وكان قد قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المستشار القانوني لنقابة الصحفيين تقدم ظهر اليوم، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، ضد المدعو محي الدين إبراهيم عبيد نقيب الصيادلة، وذلك لاتهامه بالمساس بالذمة المالية والسب والقذف والتشهير في حق الزملاء عاطف عبد العزيز عبدالسلام بدر ومحمد شكري حسين الجرنوسي وإسراء طلعت سليمان وآيه أحمد سيد محمد دعبس.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن البلاغ جاء فيه أن المدعو محي عبيد، نشر بيانًا على حسابه الشخصي، اتهم فيه الزملاء بالحصول على 20 ألف جنيه لكل منهم من بعض منافسيه، بل وصل الأمر إلى توجيه اتهام صريح لـ3 مواقع إخبارية، بالحصول على مليون جنيه رشوة لكل منهم، وذلك مقابل حملات صحفية ضده -كما زعم.


كما تقدم المستشار القانوني للنقابة بـ4 بلاغات مستقلة مقدمة من الزملاء، اتهموا فيها المدعو محي الدين إبراهيم عبيد بالسب والقذف والتشهير والمساس بذمتهم المالية، وذلك في بيان نشرة على حسابة الشخصي أيضًا.

 

وأكد أن البلاغات شملت حافظة مستندات تضمنت صور للبيان الصادر عن المدعو محي عبيد على صفحته، والتي اتهم فيها الزملاء بالحصول على مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من بعض منافسيه.

 

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن النقابة طالبت المستشار نبيل صادق النائب العام، بسرعة استدعاء محي الدين إبراهيم عبيد نقيب الصيادلة، لسماع أقواله في الاتهامات التي وجهها في حق الزملاء.

"سلامة" يتضامن مع الزملاء المعتدى عليهم في بلاغاتهم المقدمة ضد نقيب الصيادلة (مستند)
المزيد عن: نقيب الصيادلة عبد المحسن سلامة بلاغات النائب العام
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