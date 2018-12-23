مارس المقبل.. الجامعة المصرية الصينية تستضيف المؤتمر الـ7 للطب الوظائفي

عقدت الجامعة المصرية الصينية، عدة لقاءات بدولة الصين لاستضافة المؤتمر السابع للطب الوظائفي بالقاهرة في شهر مارس المقبل حيث يعد هذا المؤتمر خاص بدول شرق آسيا وذلك تحت رعاية الجامعة المصرية الصينية والأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق.





جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجامعة المصرية الصينية يترأسه الأستاذ الدكتور سامي عبدالعظيم عميد كلية العلاج الطبيعى وذلك لعمل مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لعمل شراكة مع كلية العلاج الطبيعي وكليات الطب الصيني.





وصرح الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية بأن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل الطلاب والمشروعات العلمية والبحثية بين الجانبين وتنفيذ أنشطة البحث والابتكار المشتركة حيث كانت الزيارات هناك إيجابية مغلفة بموافقة الجانب الصيني علي جميع البنود المتعلقة بها والتي تتضمن أيضا تبادل وتدريب الكادر الأكاديمي والطلاب بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات بناء القدرات التعليمية بين الجانبين.



