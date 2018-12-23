مارس المقبل.. الجامعة المصرية الصينية تستضيف المؤتمر الـ7 للطب الوظائفي
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:23 م
رضا سلامة
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عقدت الجامعة المصرية الصينية، عدة لقاءات بدولة الصين لاستضافة المؤتمر السابع للطب الوظائفي بالقاهرة في شهر مارس المقبل حيث يعد هذا المؤتمر خاص بدول شرق آسيا وذلك تحت رعاية الجامعة المصرية الصينية والأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجامعة المصرية الصينية يترأسه الأستاذ الدكتور سامي عبدالعظيم عميد كلية العلاج الطبيعى وذلك لعمل مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لعمل شراكة مع كلية العلاج الطبيعي وكليات الطب الصيني.
وصرح الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية بأن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل الطلاب والمشروعات العلمية والبحثية بين الجانبين وتنفيذ أنشطة البحث والابتكار المشتركة حيث كانت الزيارات هناك إيجابية مغلفة بموافقة الجانب الصيني علي جميع البنود المتعلقة بها والتي تتضمن أيضا تبادل وتدريب الكادر الأكاديمي والطلاب بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات بناء القدرات التعليمية بين الجانبين.
وكانت قد استضافت الجامعة المصرية الصينية، بين أروقتها، ندوة عن الطب الصيني، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة ورئاسة الأستاذ الدكتور سامي عبد الصمد ناصف، عميد كلية العلاج الطبيعى.
وتم خلالها استعراض تاريخ الطب الصيني في مصر والعالم وكيفية التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى عمل مقارنه بين الطب الصيني والطب الغربي.
وتطرقت الندوة إلى كيفية استخدام أدوات الطب الصيني في برامج العلاج الطبيعي وبعد الانتهاء أقيمت ورشة عمل حيث تم علاج حالة خشونة في مفصل الركبة باستخدام الوخز بالإبر الصينية و الأعشاب الطبية وذلك في حضور عدد كبير من الأساتذة والباحثين وكذلك طلاب كلية العلاج الطبيعي من جامعات القاهره -6 اكتوبر -فاروس بالاضافه لطلاب الجامعة المصرية الصينية.
وصرح الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق بأن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة النشاطات العلمية المتميزة التي تحرص الجامعة على تنظيمها والإستفادة بالتكنولوجيا والطرق الصينية التقليدية في العلاج بالأعشاب الطبية والإبر الصينية وذلك لمجتمع العلماء والأطباء والباحثين والطلاب في مجال العلاج الطبيعي.
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